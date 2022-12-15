Самый мощный обстрел с 2014 года: ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Донецку

По меньшей мере девять человек пострадали после утреннего обстрела Донецка со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. По словам мэра города Алексея Кулемзина, ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град», что стало самым массированным ударом с 2014 года. Как отметил премьер ДНР Виталий Хоценко, украинская вооружённая армия продолжает сражаться против мирных жителей.

Утром 15 декабря Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года со стороны ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Ровно в семь часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град», — написал он в своём Telegram-канале.

Обстрелу подвергся квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка в Ворошиловском районе Донецка.

При этом зафиксированы многочисленные прямые попадания в многоэтажные дома города, также повреждено здание студенческой больницы, фасад школы №2, газопровод в многоквартирном доме, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, а на проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого из асфальта торчит обломок снаряда.

Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, пострадали девять человек, в том числе ребёнок.

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

«Центр Донецка снова под обстрелом. Украинская вооружённая армия продолжает сражаться против мирных жителей. Сегодня утром целью нацистов стали жилые многоквартирные дома, гражданские здания, храм», — заявил премьер ДНР Виталий Хоценко.

В своём Telegram-канале он призвал жителей столицы Донецкой Народной Республики не выходить из дома без особой необходимости, не оставлять детей одних, а при возникновении опасности следовать в укрытие.

За 14 декабря территория ДНР 46 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 255 единиц различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, миномётов и РСЗО «Град». На территории республики повреждено 56 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов ВСУ погибли пять гражданских лиц, ещё пятеро получили ранения, отметили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелы ЛНР

В ночь на 15 декабря вооружённые формирования Украины обстреляли Стаханов с применением десяти ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

«В результате обстрела города произошло аварийное отключение энергоснабжения насосной станции. В Стаханове сокращена подача воды на 40%», — говорится в сообщении городской администрации.

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Без водоснабжения остались несколько районов Стаханова. Отмечается, что подача воды будет возобновлена после восстановления стабильного энергоснабжения насосной станции.

«США несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта»

Возможная передача Вашингтоном Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям, заявили в посольстве России в США.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создаёт дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединённые Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», — говорится в комментарии.

Дипломаты отметили, что США и без предоставления Patriot всё глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике. Так, растёт поток вооружений, расширяется подготовка украинских военнослужащих, а ВСУ снабжаются разведданными. Вдобавок всё чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласился с заявлением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который подчеркнул, что американские комплексы ПРО Patriot станут законной целью российских ВС в случае их поставки Киеву.