«Противник пытается спровоцировать»: мобилизованные военнослужащие усилили линию обороны в районе Энергодара

Призванные в рамках частичной мобилизации российские военнослужащие оборудовали линию обороны в районе расположенного в Запорожской области города Энергодара. Как сообщают СМИ, бойцы усиливают уже существующую линию обороны за счёт возведения фортификационных сооружений и огневых позиций. Тем временем в Донецке ликвидируют последствия ночного обстрела, в результате которого повреждено здание местного управления железными дорогами. По предварительным данным, объект оказался под огнём РСЗО HIMARS.

Российские военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны в районе Энергодара, сообщает РИА Новости.

Как уточняет корреспондент агентства, бойцы усилят уже существующую оборону за счёт оборудования на вверенных участках фортификационных сооружений и огневых позиций вдоль береговой линии Днепра.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — цитирует агентство одного из мобилизованных военнослужащих.

Обстрелы Донбасса

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что боевики ВСУ в ночь на понедельник обстреляли здание управления железными дорогами в центре города из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«По информации на 06:30: обстрел здания управления ж/д в 03:10, три снаряда РСЗО HIMARS», — написал он в своём Telegram.

После попадания в здании начался пожар. По данным МЧС ДНР, на месте от службы работали 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

Как сообщил позднее ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, зафиксировано не менее пяти прямых попаданий в здание. Окончательное заключение на этот счёт появится после проведения баллистической экспертизы.

Корреспондент RT Роман Косарев ранее рассказал, что, по предварительной информации, в результате обстрелов здания никто не пострадал, однако рядом расположены жилые дома.

«Это была глубокая ночь. В здании, скорее всего, никого не было, но рядом есть также и жилые здания, были выбиты стёкла», — рассказал Косарев.

Украинские националисты ударили по центру Донецка американскими РСЗО HIMARS

Позднее МЧС ДНР сообщило, что пожар в здании удалось локализовать в 09:01 по местному времени.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за истекшие сутки обстреляли территорию республики 31 раз.

При обстрелах применялись РСЗО HIMARS и «Град», ракеты AGM-88 HARM, а также артиллерия калибра 122, 152 и 155 мм.

Помимо Донецка, под огнём оказались населённые пункты Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка и Старомихайловка.

В результате обстрелов погиб один человек, ранены трое. Повреждено пять объектов гражданской инфраструктуры и 31 дом.

В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК сообщает, что за сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны украинских войск. Выпущено 15 ракет из РСЗО HIMARS.

По данным представительства, в населённом пункте Стаханов погиб один человек. Два дома разрушено, 16 повреждено. В результате обстрела также нанесён урон местной школе, бассейну, линии электропередачи, газопроводу и водопроводу.

Кроме того, в населённом пункте Меловатка в результате огня ВСУ разрушен одноэтажный жилой дом, ещё два дома повреждено.

Обстановка в Херсоне

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе сохраняются перебои со светом и связью, возникшие на фоне диверсии на линии электропередачи.

«Мы с этим боремся, и я думаю, что электричество и связь будут в ближайшее время восстановлены», — сказал Стремоусов в видеообращении.

Электричество в Херсоне пропало днём 6 ноября. Как стало известно позднее, на ЛЭП Берислав — Каховка произошёл теракт, оказалось повреждено три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.

Захарова — об инициативах Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Чехии создать трибунал над российским руководством за якобы совершённые на Украине военные преступления.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?» — написала она в своём Telegram-канале.