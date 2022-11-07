В ДНР заявили о гибели одного человека и ранении ещё трёх за сутки из-за обстрелов ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что один человек погиб и трое получили ранения за сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны боевиков ВСУ.

«За минувшие сутки, с 08:00 6 ноября до 08:00 7 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек, ещё трое мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что боевики ВСУ обстреляли здание управления железными дорогами в центре города из реактивной системы залпового огня HIMARS.