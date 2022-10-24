Безуспешные атаки противника: в МО РФ заявили об уничтожении более 80 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих и 11 бронированных машин, отражая атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районе населённых пунктов Херсонской области. По данным Минобороны России, противник безуспешно атаковал ВС РФ в этом районе силами батальонной тактической группы. Как заявили в оборонном ведомстве, атаки ВСУ также отбиты на ряде других направлений.

Российские военные отразили атаки ВСУ на ряде направлений специальной военной операции на Украине, заявили в Минобороны РФ в ходе брифинга 24 октября.

На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал позиции российских войск силами батальонной тактической группы в районах нескольких населённых пунктов Херсонской области.

«В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, противник силами до трёх мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах ряда населённых пунктов Харьковской области на Купянском направлении.

Как отметили в Минобороны РФ, все эти атаки были отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. В результате уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортёров и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Ударами авиации, огнём артиллерии и обороняющихся подразделений противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожены более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты», — заявил Конашенков.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп в направлении нескольких населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Атака противника была отражена огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений, отметили в Минобороны РФ. В результате уничтожены 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. Кроме того, в Харьковской области также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили три беспилотника в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в ЛНР и Херсонской области.

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В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 325 самолётов, 162 вертолёта, более 2,3 тыс. беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, свыше 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины РСЗО, более 3,5 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 6,7 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Росгвардия обезвредила схроны с оружием в Запорожской области

Подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий в Запорожской области, по итогам которых обнаружено два замаскированных схрона с оружием и боеприпасами. Объекты были расположены в нежилых помещениях на территории, прилегающей к населённым пунктам.

В тайниках находилось более 400 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, граната РГД-5, светошумовая граната, взрывпакет. Также найдены приспособления для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе три тротиловые шашки весом по 200 г, электродетонатор, а также гайки и гвозди, которые планировалось использовать в качестве поражающих элементов.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии, находки уничтожены с соблюдением необходимых мер безопасности.