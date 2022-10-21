«Огнём артиллерии и активными действиями войск»: в МО РФ заявили о срыве попыток наступления ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили две попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Как заявили в Минобороны РФ, украинские военные пытались атаковать на этом направлении силами ротных тактических групп. Кроме того, были предотвращены попытки проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп. Также отражены атаки на Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на различных направлениях в рамках спецоперации на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки были сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Наряду с этим российские силы помешали проникнуть в тыл диверсионно-разведывательным группам ВСУ, число которых, по данным Минобороны, достигало 20.

«Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», — заявил Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в Херсонской области высокоточным ударом ВКС России был уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На Краснолиманском направлении сорвана новая попытка ВСУ форсировать реку Жеребец силами до двух мотопехотных рот. «Массированным огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожены 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», — сообщил Конашенков.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Также отражены попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Как отметили в Минобороны, противник отброшен на исходные позиции. В результате ликвидированы более 40 украинских военнослужащих, уничтожено два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Всего за минувшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 167 районах.

Наряду с этим были нанесены удары по подразделениям ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации. Так, в районах населённого пункта Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воздухе сбиты 33 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Работа Росгвардии в ЛНР

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, за последние три дня при проведении воздушной разведки с беспилотников на территории Луганской Народной Республики был обнаружен ряд целей, координаты которых были переданы артиллеристам.

«В результате сопровождения целей и корректировки артиллерийского огня уничтожены до 35 человек живой силы противника, пункт управления, радиолокационная станция AN/TRO-36 (производство США), три САУ «Краб», САУ 2С1 «Гвоздика», две БМ-21 «Град», гаубица М777, 16 единиц специальной автомобильной и бронетанковой техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, росгвардейцы совместно с сотрудниками других силовых ведомств задержали 17 пособников ВСУ, а спецназ Росгвардии обнаружил восемь схронов с оружием и боеприпасами.

В результате этой работы изъяты два АК-74, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Метис», 176 реактивных снарядов РСЗО «Град», 37 гранатомётов и более 1,3 тыс. выстрелов к ним, огнемёты, около 3 тыс. артиллерийских снарядов, 146 противотанковых и противопехотных мин, более 200 ручных гранат. В схронах обнаружено свыше 80 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, семь самодельных взрывных устройств, 78,5 кг взрывчатки и экстремистская литература.