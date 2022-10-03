«Более 900 украинских военнослужащих»: МО РФ рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

За трое суток ведения боевых действий на Краснолиманском направлении подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ потеряли более 900 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. За этот же период на Купянском направлении погибли свыше 500 украинских солдат, уничтожено около 60 единиц боевой техники. На Артёмовском направлении подверглись уничтожению свыше 260 боевиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, российские войска отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском тактических направлениях.

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за последние трое суток составили 900 военных. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Напомним, что 1 октября в Минобороны РФ сообщили об отводе союзных войск «на более выгодные рубежи» из населённого пункта Красный Лиман в связи с угрозой окружения украинскими вооружёнными формированиями.

Также представитель оборонного ведомства рассказал о ситуации на других направлениях специальной военной операции.

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Так, на Купянском направлении в результате ракетных ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. «Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

При этом на Артёмовском направлении ракетным ударом по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ подверглись уничтожению свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.

В то же время на Донецком направлении союзные войска отразили попытки наступления ВСУ вблизи села Первомайское, в результате чего ликвидировано свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Кроме того, российские ВС отразили наступление противника на Николаевском и Андреевском тактических направлениях.

«В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники. Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники», — подчеркнул Конашенков.

Помимо этого, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 146-ти районах. Уничтожению подверглись пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и Херсонской области. Также ВКС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Брифинг Минобороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы оказались поражены украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в Запорожской области.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. К тому же в воздухе были уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в том числе вблизи Новой Каховки.

Комментарий Кремля относительно высказываний о ходе СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес военного руководства.

«Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это всё-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внёс очень большой вклад в проведение (СВО. — RT) И продолжает вносить», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил «очень большие» заслуги Чечни в ходе проведения военной спецоперации.

«Другое дело, конечно, что даже в тяжёлые моменты эмоции всё равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы всё-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок», — подчеркнул он.