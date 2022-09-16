«Высокоточными ударами ВКС России»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба центра специальных операций «Юг» ВСУ

В результате нанесения высокоточных ударов ВКС России вблизи Очакова (Николаевская область) уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады, 66-й механизированной бригады, националистического формирования «Кракен» и позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате потери украинских военных превысили 400 человек убитыми и ранеными, отметили в ведомстве.

В Харьковской области ВС РФ поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирования «Кракен». В районе Северска высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады (в районе Николаева), 66-й механизированной бригады, националистического формирования «Кракен» (Харьковская область), по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (вблизи Северска), а также уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» (в районе Очакова).

«В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожено более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — сказал Конашенков.

При этом в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены девять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Вдобавок уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской области и Николаеве. Кроме того, в районе Соледара был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Вместе с тем средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области, а также перехватили 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции

РИА Новости

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Удар ВСУ по Херсону

Украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области, расположенному в центре Херсона. Как заявила замглавы ВГА Екатерина Губарева, обстрел произошёл во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов Херсонской области.

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«Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошёл подлый теракт», — написала она в своём Telegram-канале.

По данным РИА Новости, рядом со зданием упало не менее пяти ракет. Предположительно, украинские военные вели обстрел из американских РСЗО HIMARS.

Власти Херсонской области сообщили, что после обстрела есть пострадавшие — мирные жители, проходившие мимо здания.

Наряду с этим жителей региона призвали сохранять спокойствие, обходить все административные здания и по возможности оставаться дома.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов после обстрела в своём Telegram-канале разместил координаты офиса Владимира Зеленского, зданий СБУ и ГУР в Киеве, призвав нанести удары по этим объектам.

«В результате удара боевиков ВСУ по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда, погиб её водитель», — указал он.

Взрыв в ЛНР

В то же время в столице Луганской Народной Республики прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры.

«По предварительным данным, есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», — сообщил в своём Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Позднее источник RT на месте уточнил, что взрыв произошёл в кабинете генпрокурора Сергея Горенко. Он погиб.

Информацию о гибели генпрокурора ЛНР подтвердил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.