«Высокоточными ударами ВКС России»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба центра специальных операций «Юг» ВСУ
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В Харьковской области ВС РФ поразили пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и нацформирования «Кракен». В районе Северска высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады (в районе Николаева), 66-й механизированной бригады, националистического формирования «Кракен» (Харьковская область), по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (вблизи Северска), а также уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» (в районе Очакова).
«В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожено более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — сказал Конашенков.
При этом в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены девять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. Вдобавок уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской области и Николаеве. Кроме того, в районе Соледара был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Вместе с тем средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области, а также перехватили 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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- РИА Новости
- © Валентин Капустин
Удар ВСУ по Херсону
Украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области, расположенному в центре Херсона. Как заявила замглавы ВГА Екатерина Губарева, обстрел произошёл во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов Херсонской области.
«Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошёл подлый теракт», — написала она в своём Telegram-канале.
По данным РИА Новости, рядом со зданием упало не менее пяти ракет. Предположительно, украинские военные вели обстрел из американских РСЗО HIMARS.
Власти Херсонской области сообщили, что после обстрела есть пострадавшие — мирные жители, проходившие мимо здания.
Наряду с этим жителей региона призвали сохранять спокойствие, обходить все административные здания и по возможности оставаться дома.
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов после обстрела в своём Telegram-канале разместил координаты офиса Владимира Зеленского, зданий СБУ и ГУР в Киеве, призвав нанести удары по этим объектам.
«В результате удара боевиков ВСУ по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда, погиб её водитель», — указал он.
Взрыв в ЛНР
В то же время в столице Луганской Народной Республики прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры.
«По предварительным данным, есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», — сообщил в своём Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Позднее источник RT на месте уточнил, что взрыв произошёл в кабинете генпрокурора Сергея Горенко. Он погиб.
Информацию о гибели генпрокурора ЛНР подтвердил РИА Новости помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.