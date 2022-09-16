Спецназ Росгвардии обнаружил схроны с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР

Спецназовцы Росгвардии обнаружили очередные схроны с оружием Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.

«Сотрудники спецподразделений Росгвардии при выполнении задач в ЛНР обнаружили гранатомёт RBR М80 «Золя» производства Чехии, огнемёт РПО, восемь 152-мм снарядов, четыре противотанковые мины ТМ-62, пять противопехотных мин ПФМ-1, две ручные гранаты DM 51 производства Германии, 65 выстрелов к гранатомётам различной модификации, 600 12,7-мм патронов иностранного производства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что при проверке владельцев оружия было изъято 40 охотничьих ружей.

13 сентября росгвардейцы обнаружили три тайника с оружием и боевую технику ВСУ в ЛНР.