Удары по пунктам временной дислокации: Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ более 800 человек за сутки
- РИА Новости
ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях. Об этом в ходе брифинга во вторник, 13 сентября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Высокоточными ударами авиации поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады, а также 115-й и 53-й механизированных бригад. Наряду с этим нанесены удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, а также 57-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой и 14-й механизированной бригад.
«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — подчеркнул Конашенков.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), в Запорожской и Николаевской областях, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 152 районах.
Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской и Николаевской областях, а также в ДНР.
- Брифинг Министерства обороны Российской Федерации
Кроме того, авиация ВКС России уничтожила украинский вертолёт Ми-8. Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Также в Херсонской области в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов.
В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 293 самолёта, 154 вертолёта, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3385 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники.
Уничтожение колонны техники ВСУ и схроны с оружием
В Минобороны РФ также сообщили об уничтожении колонны украинской техники экипажем ударного вертолёта Ми-35 на Изюмском направлении. Как заявили в ведомстве, в ходе выполнения очередного боевого задания лётчики обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы противника.
«Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что действия экипажа остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.
- Экипаж Ми-35 уничтожил колонну бронетанковой техники и скопление живой силы ВСУ
В Росгвардии заявили об обнаружении на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) ряда схронов с оружием и боевой техникой.
В частности, спецназ ведомства обнаружил БМП-2 и БТР-80 с вооружением и в исправном состоянии, гаубицу Д-30, а также обгоревший КамАЗ и 20 122-мм снарядов возле него. Кроме того, найдены три схрона с оружием, один из которых был заминирован установленной на растяжке противопехотной миной.
В схронах найдены переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла», противотанковая управляемая ракета (ПТУР) для комплекса «Корнет», ракета ПТУР «Корсар» украинского производства, пять ракет ПТУР «Метис», пять гранатомётов РПГ-7, огнемёты РПО-2, АГС-17 со станком и около тысячи выстрелов к ним, более 2 тыс. артиллерийских снарядов, 30 противотанковых и противопехотных мин, 138 ручных гранат и более 46 тыс. единиц боеприпасов к стрелковому оружию.
Обстановка в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР сообщает, что за сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены более 40 человек личного состава противника и три бронетранспортёра.
В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки подразделения республики уничтожили до 40 человек личного состава противника, пять бронетранспортёров, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.
Силы ЛНР продолжают разминирование освобождённых территорий республики. В течение 12 сентября от взрывоопасных предметов очищено 9 га.