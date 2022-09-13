Удары по пунктам временной дислокации: Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ более 800 человек за сутки

В результате ударов ВС РФ потери украинских военнослужащих и иностранных боевиков за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, ударами поражены пункты временной дислокации ряда подразделений ВСУ, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и другие объекты.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях. Об этом в ходе брифинга во вторник, 13 сентября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами авиации поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады, а также 115-й и 53-й механизированных бригад. Наряду с этим нанесены удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, а также 57-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой и 14-й механизированной бригад.

«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — подчеркнул Конашенков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), в Запорожской и Николаевской областях, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 152 районах.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской и Николаевской областях, а также в ДНР.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Кроме того, авиация ВКС России уничтожила украинский вертолёт Ми-8. Средства ПВО сбили шесть беспилотников в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Также в Херсонской области в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 293 самолёта, 154 вертолёта, 1944 беспилотника, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3385 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники.

Уничтожение колонны техники ВСУ и схроны с оружием

В Минобороны РФ также сообщили об уничтожении колонны украинской техники экипажем ударного вертолёта Ми-35 на Изюмском направлении. Как заявили в ведомстве, в ходе выполнения очередного боевого задания лётчики обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и район скопления живой силы противника.

«Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что действия экипажа остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.

Экипаж Ми-35 уничтожил колонну бронетанковой техники и скопление живой силы ВСУ

В Росгвардии заявили об обнаружении на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) ряда схронов с оружием и боевой техникой.

В частности, спецназ ведомства обнаружил БМП-2 и БТР-80 с вооружением и в исправном состоянии, гаубицу Д-30, а также обгоревший КамАЗ и 20 122-мм снарядов возле него. Кроме того, найдены три схрона с оружием, один из которых был заминирован установленной на растяжке противопехотной миной.

В схронах найдены переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла», противотанковая управляемая ракета (ПТУР) для комплекса «Корнет», ракета ПТУР «Корсар» украинского производства, пять ракет ПТУР «Метис», пять гранатомётов РПГ-7, огнемёты РПО-2, АГС-17 со станком и около тысячи выстрелов к ним, более 2 тыс. артиллерийских снарядов, 30 противотанковых и противопехотных мин, 138 ручных гранат и более 46 тыс. единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Народная милиция ДНР сообщает, что за сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены более 40 человек личного состава противника и три бронетранспортёра.

В свою очередь, в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки подразделения республики уничтожили до 40 человек личного состава противника, пять бронетранспортёров, одну артиллерийскую установку и шесть единиц специальной автомобильной техники.

Силы ЛНР продолжают разминирование освобождённых территорий республики. В течение 12 сентября от взрывоопасных предметов очищено 9 га.