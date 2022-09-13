ВКС России уничтожили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области

Военно-космические силы России уничтожили украинский вертолёт Ми-8 в районе Очакова.

Информация об этом появилась во вторник, 13 сентября, в Telegram-канале Минобороны России.

«Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очакова Николаевской области уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — написано в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 154 вертолёта.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ и наёмников из-за ударов авиации России составили 800 человек.