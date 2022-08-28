Огонь по больнице и мины «Лепесток» в Донецке: как ВСУ обстреливают ДНР и ЛНР

Киев продолжает обстрелы населённых пунктов и гражданской инфраструктуры республик Донбасса. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 28 августа украинские военные обстреляли больницу в Донецке, в результате чего ранены два медработника. Незадолго до этого город обстреляли ракетами, которые были оснащены запрещёнными противопехотными минами ПФМ «Лепесток». В ЛНР тем временем сообщили об обстреле населённого пункта Сватово из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром 28 августа сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию республики 53 раза, выпустив 302 единицы различных боеприпасов.

«На донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — РСЗО «Град», танк, артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении представительства.

Вооружённые формирования Украины обстреляли 12 населённых пунктов ДНР, среди которых Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка и Еленовка. Согласно имеющимся данным, погибли два мирных жителя, ещё 11 получили ранения.

Наряду с этим повреждено 14 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, вечером 27 августа представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка двумя ракетами из реактивной системы залпового огня «Ураган», которые были оснащены запрещёнными минами ПФМ «Лепесток».

Впоследствии Штаб территориальной обороны республики сообщил об обнаружении мин в одном из районов Донецка.

«ВФУ рассыпали запрещённые мины ПФМ-1 по улице Зубкова в Ленинском районе Донецка», — говорится в сообщении. Утром 28 августа также появилось сообщение, что за предшествующие сутки в Донецке два человека получили ранения из-за мин типа «Лепесток».

Как сообщает корреспондент RT, в результате утреннего обстрела 28 августа в Ленинском районе Донецка повреждены несколько частных жилых домов по улицам Муравьёва и 7-й улице Александровка.

Наряду с этим Куйбышевский и Киевский районы Донецка утром 28 августа обстреляны из РСЗО «Град» и «Ураган», а также ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм.

28 августа представительство ДНР в СЦКК с 6:00 опубликовало сообщения о более чем 15 фактах ведения огня по территории республики. Как уточнил Штаб территориальной обороны, ВСУ вели огонь в том числе по больнице в Донецке.

«ВФУ атаковали больницу № 21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка, ранены два медицинских работника», — говорится в сообщении.

В то же время Киев продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов ЛНР. В частности, украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Выпущено шесть ракет.

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«По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей», — сообщили в Народной милиции.

В то же время в Запорожской области попытку удара со стороны Киева удалось отбить, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетную атаку украинских войск на Мелитополь.

«Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов», — написал Рогов в Telegram.

Продвижение сил ДНР и ЛНР

Народная милиция ДНР 28 августа сообщает, что совместными действиями военнослужащих республики и Вооружённых Сил Российской Федерации за предшествующие сутки уничтожены более 30 националистов.

Противник также потерял установку РСЗО БМ-27 «Ураган», два танка, пять беспилотников, а также шесть единиц бронированной и специальной техники.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики тем временем сообщил, что к настоящему времени силы ДНР и ЛНР при поддержке российских войск освободили 270 населённых пунктов.

Подразделения Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 45 человек личного состава украинских войск, заявили в Народной милиции ЛНР. Также уничтожено три бронетранспортёра противника, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка.