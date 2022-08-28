В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Сватову
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что, по предварительной информации, в результате обстрела повреждено два складских помещения, а также девять легковых автомобилей.
Ранее стало известно, что при обстреле украинскими военными посёлка Куйбышево в Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли годовалая девочка и девятилетний мальчик.
26 августа украинская армия также обстреляла город Стаханов из РСЗО HIMARS.