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В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Сватову

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Украинские военные выпустили по Сватову в Луганской Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что, по предварительной информации, в результате обстрела повреждено два складских помещения, а также девять легковых автомобилей.

Ранее стало известно, что при обстреле украинскими военными посёлка Куйбышево в Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли годовалая девочка и девятилетний мальчик.

26 августа украинская армия также обстреляла город Стаханов из РСЗО HIMARS.

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