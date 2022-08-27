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Двое детей погибли при обстреле ВСУ посёлка Куйбышево с применением РСЗО HIMARS

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При обстреле украинскими военными посёлка Куйбышево в Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли годовалая девочка и девятилетний мальчик, заявил представитель администрации области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв LIVE».
Двое детей погибли при обстреле ВСУ посёлка Куйбышево с применением РСЗО HIMARS
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

По его словам, ВСУ выпустили целый пакет снарядов стоимостью около $900 тыс. В результате обстрела был разрушен пятиэтажный дом.

«Известно о пяти погибших, из них двое — дети. Маленькая девочка Анастасия (ей годик и восемь месяцев) и девятилетний мальчик. Ни в чём не повинные дети, которые жили в посёлке», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он подчеркнул, что населённый пункт находится вдали от линии соприкосновения.

Ранее сообщалось о четырёх погибших при обстреле.

26 августа украинская армия также обстреляла город Стаханов из РСЗО HIMARS.

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