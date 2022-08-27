Двое детей погибли при обстреле ВСУ посёлка Куйбышево с применением РСЗО HIMARS
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По его словам, ВСУ выпустили целый пакет снарядов стоимостью около $900 тыс. В результате обстрела был разрушен пятиэтажный дом.
«Известно о пяти погибших, из них двое — дети. Маленькая девочка Анастасия (ей годик и восемь месяцев) и девятилетний мальчик. Ни в чём не повинные дети, которые жили в посёлке», — цитирует Рогова РИА Новости.
Он подчеркнул, что населённый пункт находится вдали от линии соприкосновения.
Ранее сообщалось о четырёх погибших при обстреле.
26 августа украинская армия также обстреляла город Стаханов из РСЗО HIMARS.