Двое детей погибли при обстреле ВСУ посёлка Куйбышево с применением РСЗО HIMARS

При обстреле украинскими военными посёлка Куйбышево в Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли годовалая девочка и девятилетний мальчик, заявил представитель администрации области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, ВСУ выпустили целый пакет снарядов стоимостью около $900 тыс. В результате обстрела был разрушен пятиэтажный дом.

«Известно о пяти погибших, из них двое — дети. Маленькая девочка Анастасия (ей годик и восемь месяцев) и девятилетний мальчик. Ни в чём не повинные дети, которые жили в посёлке», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он подчеркнул, что населённый пункт находится вдали от линии соприкосновения.

Ранее сообщалось о четырёх погибших при обстреле.

26 августа украинская армия также обстреляла город Стаханов из РСЗО HIMARS.