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Рогов: четыре человека погибли из-за удара ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожской области

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По меньшей мере четыре человека, в том числе дети, погибли из-за удара украинских войск по посёлку Куйбышево в Запорожской области, сообщил член главного совета области Владимир Рогов в эфире «России 1».
Рогов: четыре человека погибли из-за удара ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожской области
  • РИА Новости

«По информации на данный момент, как минимум четверо погибших, среди них дети», — сказал он.

По словам Рогова, никаких военных объектов рядом с домом, по которому был нанесён удар, не находилось, пишет ТАСС.

Как Рогов ранее написал в Telegram, массированный удар был осуществлён около 14:30, предположительно, из РСЗО HIMARS.

По его словам, всего было шесть прилётов, разрушен многоэтажный жилой дом.

В частности, полностью разрушен пятый этаж, где проживали мирные жители.

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