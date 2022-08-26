Рогов: четыре человека погибли из-за удара ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожской области
- РИА Новости
«По информации на данный момент, как минимум четверо погибших, среди них дети», — сказал он.
По словам Рогова, никаких военных объектов рядом с домом, по которому был нанесён удар, не находилось, пишет ТАСС.
Как Рогов ранее написал в Telegram, массированный удар был осуществлён около 14:30, предположительно, из РСЗО HIMARS.
По его словам, всего было шесть прилётов, разрушен многоэтажный жилой дом.
В частности, полностью разрушен пятый этаж, где проживали мирные жители.