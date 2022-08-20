Высокоточным оружием ВКС России: в Минобороны РФ заявили об уничтожении до 20 наёмников из США в Харьковской области

ВКС России нанесли удар по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наёмников под Харьковом, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, уничтожены более 100 боевиков, среди которых до 20 наёмников из США. Российская авиация также нанесла серию ударов по другим позициям ВСУ, в результате чего ликвидированы не менее 200 националистов.

Ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации на Украине под Харьковом уничтожены более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наёмников. Об этом в ходе брифинга утром 20 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наёмников уничтожены более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наёмников», — сказал он.

Кроме того, в результате других ударов ВКС РФ в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, заявил Конашенков. По его словам, потери подразделения составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.

В Николаевской и Днепропетровской областях в результате ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ общие безвозвратные потери противника составили более 20 человек, заявили в МО РФ.

Ещё 130 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники уничтожены на севере Харькова в результате удара высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожены более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей.

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Вместе с тем авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Так, за сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад, а также живая сила и военная техника в 187 районах.

Российскими войсками уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», четыре склада боеприпасов и три склада горючего в ДНР и Херсонской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США в районе Краматорска.

В свою очередь, средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников и сбили в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» в районе Каховской ГЭС и у города Мелитополя.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1776 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин.

Российские военные также поразили 809 боевых машин РСЗО, 3320 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделение ВСУ сдалось после переписки

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что подразделение армии Украины сдалось после отправленного в мессенджере Telegram предложения.

Отмечается, что сначала по позициям украинских военных был нанесён артиллерийский удар силами 3-й бригады Народной милиции республики. После этого военнослужащим ВСУ при помощи Telegram было отправлено предложение сдаться.

«Неподготовленные и плохо вооружённые мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», — говорится в сообщении Народной милиции.

Отмечается, что в итоге целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль сил республики.

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Между тем глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что на некоторых участках фронта украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов.

«Это данные, которые нам даёт и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определённых участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьёзным сопротивлением», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По этой причине артиллерия ВСУ работает более точечно, а не «по площадям», как это было недавно, отметил глава ДНР.

Обстановка в Донецке

Утром 20 августа ВСУ также обстреляли исправительную колонию в Донецке. Сообщается, что массированный огонь был зафиксирован около 10:15 по местному времени (совпадает с московским).

В результате обстрела трое осуждённых получили осколочные ранения разной степени тяжести, им была оказана первая медицинская помощь. Позднее их доставили в медучреждения Донецка. Степень разрушений зданий и объектов исправительного учреждения к настоящему времени устанавливается.

Кроме того, в ДНР в ночь на 20 августа на трое суток остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Как заявили корреспонденту RT в МЧС ДНР, это произошло из-за слишком низкого уровня воды в концевом участке канала Северский Донец — Донбасс. Таким образом, до 23 августа в Донецке не будет подачи питьевой воды в жилые дома и организации.