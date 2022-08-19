«Покинули свои позиции»: в МО РФ рассказали о расстреле 100 украинских националистов сослуживцами

В ходе специальной военной операции на Украине российской армии удалось продвинуться на Харьковском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в ответ на отступление 58-й мотопехотной бригады ВСУ с позиции в районе села Уды националисты из полка «Кракен» показательно расстреляли 100 отступивших. Конашенков подчеркнул, что ВСУ несут значительные потери. Благодаря слаженным действиям ракетных войск, авиации и артиллерии удалось поразить шесть пунктов управления, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также поразить живую силу и военную технику в 247 районах.

В результате наступления союзных сил на Харьковском направлении подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ покинули удерживаемые позиции в районе села Уды, сообщили в Минобороны России. В ответ на это националисты из полка «Кракен» показательно расстреляли 100 отступивших военнослужащих.

По сообщению официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, были нанесены удары по националистическим подразделениям «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара. Таким образом, Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием ликвидировали более 50 националистов и уничтожили 12 единиц военной техники. Также ВКС нанесли удар по складу вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожив более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Сосредоточенный огневой удар по позициям 14-й механизированной бригады в районе Старого Салтова Харьковской области привёл к потере ВСУ более 100 человек личного состава.

В Министерстве обороны подчеркнули, что ракетные войска, авиация и артиллерия продолжают наносить удары по украинским военным объектам. За последние сутки удалось поразить шесть пунктов управления ВСУ и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, была уничтожена живая сила и военная техника в 247 районах. Кроме того, российскими военными была уничтожена гаубица М777 производства США в районе населённого пункта Приморское Запорожской области.

В рамках контрбатарейной борьбы было подавлено два взвода РСЗО «Смерч», взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», два взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30.

Обстановка в ДНР

В минувшие сутки территория ДНР вновь подверглась обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. ВСУ атаковали Горловку и Еленовку с применением оружия НАТО.

«После 06:00 мск украинские силовики выпустили по территории ДНР в общей сложности 17 снарядов, из них шесть — калибра 155 мм. Обстрелам подверглись Горловка и Новобахмутовка», — сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале.

За сутки в Донецкой Народной Республике погибли шесть мирных жителей, 23 человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, заявили в СЦКК ДНР. Среди пострадавших четверо детей.

В Крыму сработали системы ПВО

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков накануне сообщил, что в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что опасности для города и (Крымского. — RT) моста нет». Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, заявили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее в Севастополе в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил об отсутствии повреждений и пострадавших.

Пожар на складе боеприпасов локализован

В Белгородской области 18 августа произошло возгорание на складе боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Никто из жителей не пострадал, добавил он. Позже губернатор отметил, что пожар был локализован, на месте работают сапёры. Специалисты работают над поисками причины происшествия.

Жители сёл Тимоново и Солоти были эвакуированы, после разрешения военных они смогут вернуться домой, сказал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Он добавил, что серьёзных повреждений домовладениям нанесено не было, но есть единичные повреждения оконных стёкол из-за взрывной волны.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе было обнаружено большое количество противопехотных мин «Лепесток».

«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии», — сказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас в девяти районах региона школы не могут начать работу.