«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: освобождение ЛНР | американские РСЗО бьют по Донецку | Джонсон, гуд-бай

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим полное освобождение Луганской Народной Республики. В отместку ВСУ круглые сутки обстреливают мирные кварталы Донецка из иностранного вооружения. Появились официальные свидетельства того, как неонацисты используют американские РСЗО HIMARS для этих целей. Только за последние сутки от обстрелов в Донецке погибли семь человек, раненых десятки. Среди жертв есть дети. Кроме того, Борис Джонсон — официально всё. Британский премьер-министр подал в отставку после секс-скандала, спровоцировавшего череду отставок в правительстве. Ждать ли смены ястребиной политики Англии в отношении России? Также в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».