Ракетами «Калибр» и высокоточным оружием: в Минобороны РФ сообщили об ударах по учебным центрам ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием и ракетами «Калибр» по центрам подготовки нескольких украинских воинских формирований. Об этом заявили в Минобороны РФ. В результате ударов полностью утратили боеспособность несколько бригад из стратегических резервов ВСУ, их переброска в зону боевых действий сорвана. Кроме того, за сутки в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 720 националистов, а также 12 танков и других боевых бронированных машин. В воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 украинских сил.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара российских сил по позициям ВСУ ряд военных формирований Украины утратили боеспособность. Об этом в ходе брифинга 26 июня заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесён высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населённого пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра Вооружённых сил Украины в районе села Старичи Львовской области.

«В результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», — заявил Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 286 районах. Также поражены артиллерийские и миномётные подразделения в 62 районах, два пункта управления и четыре склада боеприпасов.

Помимо этого, высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено десять взводов реактивных систем залпового огня. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 спецавтомобилей.

В Минобороны РФ также отметили, что противник вновь предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный.

«В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет», — заявили в Минобороны РФ.

Наряду с этим российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников, сбили 19 реактивных снарядов системы залпового огня. Помимо этого, в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 украинских сил.

Днём ранее были освобождены города Северодонецк и Боровское. В Минобороны отметили, что успех российских войск и сил народных республик Донбасса значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава украинской армии.

«В 30-й механизированной бригаде, развёрнутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», — отметили в министерстве.

Склад с иностранным оружием

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нашли в Харьковской области брошенный склад с иностранным оружием и место жительства бойцов ВСУ.

«В импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении формированиями киевского режима образцы вооружения иностранного производства: неиспользованные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Javelin и NLAW», — заявили в ведомстве.

Российские военные нашли брошенный склад иностранного оружия в освобождённом населенном пункте в Харьковской области

Отмечается, что всё найденное оружие передадут силам республик Донбасса для дальнейшего освобождения территорий ДНР и ЛНР.

Кроме того, на стенах жилого дома, в котором разместились украинские военные, обнаружена нацистская символика.

Эвакуация с завода «Азот» в Северодонецке

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что на территории расположенного в Северодонецке завода «Азот» могут находиться ещё сотни мирных жителей.

Напомним, что 25 июня стало известно об эвакуации гражданских лиц с завода «Азот». Как отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, укрывавшиеся на площадях предприятия украинские военные не рассказывали местным жителям о возможности эвакуации и получения помощи, еды и медикаментов от российских войск.

Как отметил позднее посол ЛНР, эвакуация была приостановлена из-за возобновившихся обстрелов со стороны Лисичанска. По его словам, в помещениях ещё могут находиться люди.

«Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться ещё сотни мирных жителей», — пишет он.

Мирошник также заявил, что украинские военные пытались заставить мирных жителей покинуть подземелья завода: поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий.

«Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали. Установлено много ловушек и растяжек. Сейчас с ними работают наши сапёры», — сообщил он.