Пытались уничтожить всё: что нашли в подземельях «Азовстали» после ухода украинских боевиков

Украинские военные и боевики нацбата «Азов» пытались уничтожить своё вооружение и экипировку перед тем, как сдаться в плен с комбината «Азовсталь». Корреспондент RT побывал на территории завода, которую военнослужащие России и ДНР продолжают разминировать. Что нашли в подземельях «Азовстали», какое оружие было у азовцев и как продвигаются работы в бывшем украинском укрепрайоне — в материале RT.

Военнослужащие ВСУ и боевики нацбата «Азов» поджигали бункеры и пытались уничтожить боеприпасы в подземельях «Азовстали» перед тем, как сдались в плен. Это выяснилось во время работ по зачистке территории завода в Мариуполе.

Азовцы начали сдаваться силам России и ДНР в середине мая после почти четырёх недель осады. Всего с комбината вышли около 2,5 тыс. бойцов. А 21 мая, на следующий день после того, как сдача в плен закончилась, союзные силы приступили к прочёсыванию 12 га территории завода.

Корреспондент RT побывал на «Азовстали», остававшейся последним очагом сопротивления украинских подразделений в Мариуполе. Заводские цеха и постройки, которые находились на поверхности, сильно пострадали во время боевых действий и артиллерийских ударов. А многие подземные бункеры, где прятались боевики, выгорели.

RT

Коридоры и просторные комнаты с высокими потолками подожгли сами националисты, рассказали российские военные, которые участвуют в зачистке территории: полурасплавленные канистры из-под топлива до сих пор лежат на каждом углу. Пока боевики укрывались под землёй, дизель они использовали для заправки стационарных генераторов: эти установки обеспечивали вентиляцию подземелий.

Судя по найденному в бункерах «Азовстали», радикалы не испытывали серьёзных проблем ни с едой, ни даже с вооружением.

Повсюду в коробках и банках была найдена провизия: пачки с пшеном (их здесь больше всего), фасолью, горохом и другими сыпучими продуктами, закрутки с баклажанами, помидорами, военные сухпайки со сроком годности до 16 июня. Встречаются и банки со спортивным питанием.

Ранее военные эксперты говорили RT, что азовцы решили сдаться в плен не из-за голода, а в результате грамотно спланированной осады. Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский, который участвовал в осаде, отмечал, что украинские боевики решили сдаться в плен, когда поняли безвыходность своего положения. По его словам, подразделения союзных сил окружили территорию завода и постоянно теснили противника к центру, в зону основных цехов, куда регулярно била артиллерия. В результате боевикам пришлось выбирать между гибелью и пленом.

Порножурналы и советские книги

Рядом с импровизированной кухней находилась спальня: здесь до сих пор стоят оплавленные каркасы кроватей, матрасы на них полностью сгорели.

У боевиков «Азова» в подземельях был даже собственный госпиталь и отдельная перевязочная: судя по сохранившейся табличке, перевязки здесь проходили с 17:00 до 20:00 без выходных.

Там же обнаружили атлас «Анатомiя людини» с бумажными закладками на тех страницах, которыми чаще всего пользовался местный врач. Судя по всему, в большинстве случаев ему приходилось иметь дело с ранениями ног, рук, груди и спины.

Неожиданной находкой среди мусора и страниц из порножурналов стала художественная книга, причём на русском языке. Это старое издание «Молодой гвардии».

В бункерах завода находятся и уцелевшие бумажные карты Донецкой и Запорожской областей, которые были выпущены ещё в Украинской ССР в 1981 году. Несмотря на борьбу со всем, что связано с советским прошлым, украинские боевики не брезговали пользоваться этими картами, чтобы ориентироваться на местности.

При этом у бойцов была и связь, в том числе интернет — военные, которые зачищают территорию, обнаружили спутниковые тарелки. С их помощью азовцы публиковали в том числе видеообращения, в которых уверяли, что они продолжают «защищать» Мариуполь.

Работа с «сюрпризами»

Работы по зачистке комбината осложняются тем, что украинские боевики оставили после себя много неприятных «сюрпризов»: мин и растяжек. Так, во время разминирования территории четверо сапёров МЧС ДНР пострадали из-за детонации боеприпаса. Сейчас этим занимаются силы МВД ДНР и спецподразделения российской армии.

В конце мая в подземных сооружениях завода нашли заминированный фургон с телами погибших украинских боевиков. «Российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения. В нём были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

RT

Он добавил, что под телами было заложено четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточной, чтобы полностью уничтожить фургон с телами. Из допросов пленных боевиков «Азова» стало известно, что приказ о минировании поступил из Киева.

Конашенков добавил, что таким образом Киев хотел обвинить Москву в намеренном уничтожении тел погибших. По его словам, российская сторона передаст найденные тела Украине.

Заминированные предметы до сих пор находят на огромной территории «Азовстали». Так, корреспонденту RT показали ещё не обезвреженный автомобиль скорой помощи. Как объяснили сапёры, его задние двери скреплены леской, и если попытаться их открыть, то граната, заложенная прямо за дверью, может сдетонировать.

Военные, которые зачищают комбинат, крайне осторожно относятся к любым найденным предметам. Нельзя просто перевернуть, например, куртку или штаны, которые лежат на полу, или наступить на них — под одеждой могут быть гранаты или мины.

«Есть комнаты, в которых повсюду разбросана одежда, в том числе спецовки рабочих «Азовстали», — рассказал RT один из военных, участвующих в работах. — До того как сдаться в плен, бойцы сбрасывали здесь свою военную униформу и переодевались, пытались притвориться рабочими».

Кроме того, перед сдачей в плен боевики пытались уничтожить военную форму: сжигали её и обливали кислотой. Повсюду лежат полурасплавленные шлемы и испорченные бронежилеты, чтобы ими не могли воспользоваться военные союзных сил.

Так, один из бронежилетов, видимо, не смогли испортить основательно, поэтому боец просто порезал ножницами резинки, которые утягивают бронежилет на теле. Маникюрные ножницы, кстати, валялись рядом с испорченной униформой.

Уничтожали вещдоки

Украинские боевики пытались избавиться и от вооружения, в котором, судя по остаткам, они тоже не испытывали большого дефицита. В подвалах были обнаружены пулемёты, автоматы, коробки с патронами (в том числе от снайперских винтовок), гранаты, выстрелы от ручных противотанковых гранатомётов. В одной из комнат нашли даже неиспользованные пехотные огнемёты «Шмель».

Военные, которые зачищают территорию, считают, что часть оружия боевики всё-таки смогли уничтожить — утопить в колодцах, которые заполнены водой. В коридорах, ведущих к таким резервуарам, лежит больше всего оружия — судя по всему, его перетаскивали к колодцам.

RT

Неуничтоженными остались мешки с противогазами. По словам военных ДНР, эти средства защиты находились здесь ещё до прихода украинских боевиков.

Зачистка территории необходима в том числе и для расследования уголовных дел о военных преступлениях боевиков «Азова». Любая вещь или носитель информации, которые они не успели уничтожить, могут быть использованы во время военного трибунала над обвиняемыми националистами.

В конце весны глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что правоохранители подготовили необходимые материалы для первого трибунала над боевиками с «Азовстали». Поскольку собранных доказательств уже достаточно, первый этап суда над военными преступниками не за горами, добавил он.