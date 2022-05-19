Минимум один погибший: губернатор Курской области сообщил об обстреле села Тёткино со стороны Украины

Утром 19 мая украинские военные обстреляли село Тёткино под Курском, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, погиб один человек. В посёлке ликвидируются возгорания в зданиях.

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