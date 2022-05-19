Минимум один погибший: губернатор Курской области сообщил об обстреле села Тёткино со стороны Украины
- © Официальный телеграм-канал губернатора Курской области
-
19 мая 2022
В условиях мирового кризиса поставок продовольствия страны Запада стремятся решить собственные трудности вывозом зерна из украинских портов, пишет издание Global Times.
Отмечается, что Украина традиционно являлась одним из крупнейших европейских поставщиков зерна: в 2021 году она поставила в ЕС около 14% от общего объёма импорта зерновых.
В связи с обострением продовольственной проблемы западные страны заявили о готовности помочь в организации вывоза зерна с украинской территории и купить его по заниженным ценам.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.
-
Основные события спецоперации на Украине 18 мая.
-
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
-
Ещё ряд фотографий от главы Курской области.
-
Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии последствий обстрела села Тёткино со стороны Украины.
-
Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Россию открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.
«Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечёт голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты», — цитирует Бизли РИА Новости.
Он отметил, что текущая ситуация влияет на положение беднейших стран.
-
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале, что один человек погиб при обстреле села Тёткино со стороны Украины.
«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырьё на спиртзавод», — написал он.
-
Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.