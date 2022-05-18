«Дома должен быть порядок»: как живёт прифронтовая Ясиноватая под постоянными обстрелами

117 мирных жителей погибли, 529 были ранены за последние 90 дней в результате обстрелов ДНР со стороны украинской армии. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК. Войска Украины выпустили по территории ДНР больше 28 тыс. боеприпасов, в том числе из ракетных комплексов «Град», «Точка-У», «Смерч» и «Ураган». В городе Ясиноватая, который находится в нескольких километрах от фронта, обстрелы не прекращаются последние два месяца, хотя в самом городе нет ни военных подразделений, ни объектов. Как живут в прифронтовом городе — в материале RT.

За последние три месяца украинская армия выпустила по Донецкой Народной Республике более 28 тыс. боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В результате обстрелов мирных городов и посёлков погибли 117 гражданских, в том числе четверо детей. Ещё 529 человек были ранены.

«За 91 день эскалации (с 17 февраля. — RT) СЦКК ДНР зафиксировано 2954 фактов ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения — 2686. Всего противником выпущено 28 380 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении центра.

Одним из таких городов, который подвергается постоянным обстрелам, стала Ясиноватая. За последние два месяца в городе, где нет ни одного военного объекта, погибли 19 человек, 46 пострадали, сообщил RT глава города Дмитрий Шевченко.

«Тихо — работаем, громко — в подвал»

Ясиноватая находится в 25 км севернее Донецка и в 10 км от Авдеевки, которую контролируют ВСУ. Западнее города последние восемь лет проходит линия разграничения сил ДНР и украинской армии.

За последние сутки украинская армия выпустила из Авдеевки по Ясиноватой 24 ракеты из БМ-21 «Град». Был ранен 83-летний пенсионер. Также пострадали многоквартирные дома и частный жилой дом, Ясиноватский многопрофильный техникум и школа №1. К счастью, дети не пострадали — все детские сады и образовательные учреждения в городе временно закрыты.

Во время обстрела в школе находились сотрудники коммунальных служб, которые ремонтировали здание.

«Пока люди работали, рядом стали ложиться снаряды. К счастью, в этот раз никто не пострадал, все успели спуститься в подвал. После этого я отпустил людей по домам — пусть отдохнут. После такого работник из человека уже никакой, он только будет слушать, куда прилетает. Люди напуганы, морально уже устали, — рассказывает RT директор городского коммунального предприятия Владимир Сергиенко.

По его словам, сотрудники коммунальных служб каждый день рискуют попасть под обстрелы: нередко они возобновляются после того, как работники приезжают на место разрушений, чтобы починить повреждённый дом, водопровод или линию электропередачи.

Полноценно ремонтировать повреждённые дома и квартиры опасно из-за постоянных обстрелов, поэтому пока коммунальщики закрывают повреждённые крыши и стёкла плёнкой, чтобы люди могли жить в обстрелянном доме или квартире. Во время затишья в городе на улицы выходят дворники, чтобы убрать стёкла, кирпичи, куски шифера, которые валяются на улицах после обстрела.

На бульвар Ленина в центре города тоже прилетали снаряды

© Фото из соцсетей

«Убираемся, чтобы люди не травмировались по дороге на работу или в магазин. Тем более в городе осталось много пожилых людей, — поясняет Сергиенко. — Мы уже научились ориентироваться по ситуации, планировать работу заблаговременно невозможно. Тихо — значит, работаем, громко — значит, в подвал. Испугались — идите домой, отлёживайтесь».

Сейчас на предприятии, которое возглавляет Сергиенко, работают 77 человек. 86 сотрудников уехали из города в течение последних двух месяцев, когда усилились обстрелы.

«Например, у меня работали 63 дворника, сейчас остались 34 человека», — говорит Владимир.

Сам он родился в соседней Макеевке, но в Ясиноватой живёт последние 44 года. Его сын воюет в армии ДНР. Дочь вместе с маленьким ребёнком выехала в Макеевку. Владимир вместе с женой остаются в Ясиноватой и не собираются уезжать.

«Как говорится, кто, если не я, — улыбается Владимир Сергиенко. — Хотя моё дело маленькое: организовать работу и платить людям зарплату. А вот работникам моим спасибо за их труд», — говорит мужчина.

Уроженец Ясиноватой Микаэль Минасян считает, что после окончания войны в Донбассе коммунальщикам и вовсе надо поставить памятник.

«Коммунальщики работают каждый день: сразу после обстрелов выезжают восстанавливать разрушенные дома, школы, больницу — в детское отделение было прямое попадание, но, к счастью, никто не пострадал. Ко Дню республики, 11 мая, в городе покрасили остановки в цвета флагов ДНР и РФ, покрасили деревья, представляете! Несмотря на обстрелы, в городе есть и электричество, и газ, и вода», — говорит Минасян, руководитель отделения общественной организации «Молодая республика».

© Фото из соцсетей

По его словам, сейчас улицы в городе практически пустые. Иногда можно встретить жителей, которые стараются не выходить на открытое пространство, а держатся поближе к домам, где можно спрятаться в случае обстрела.

«Часто обстрелы приходятся на утреннее время, когда люди выходят на работу: на 07:30—08:00», — говорит он.

Микаэлю 25 лет, в феврале он вступил добровольцем в армию республики. Сейчас молодой человек служит в батальоне «Пятнашка». Как новобранец, он пока не участвует в самих боевых действиях, а оказывает гуманитарную помощь мирным жителям, в том числе в Мариуполе, участвует в тыловом обеспечении.

«Среди моих знакомых и друзей около 70% ребят пошли служить. Есть ребята, которые предпочитают отсиживаться дома. Я не могу сказать, что их за это осуждаю. При этом есть те, кто в тылу занимается важной работой. За это жму им руки, потому что без тыла не было бы армии», — рассуждает Микаэль.

Поставщики боятся ездить в город

Глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко рассказал RT, что за последние два месяца из города уехали около 30% жителей. Среди них есть те, кто выехал в соседние, более безопасные города, но в выходные возвращается в Ясиноватую к родным. При этом Шевченко уверен, что большинство жителей вернутся обратно, когда в городе вновь станет безопасно.

«До спецоперации в Ясиноватой жили около 22 тыс. человек, сейчас, по моим наблюдениям, — около 15 тыс. Из всех уехавших только четыре семьи забрали документы на детей из школ и садиков. То есть остальные семьи планируют, что их дети продолжат жить и учиться в Ясиноватой, — это важный показатель. Ещё хочу отдельно отметить, что ни один руководитель предприятия в городе не уехал, все остались работать», — говорит глава города.

Шевченко считает, что большинство людей не уезжают потому, что за последние восемь лет они привыкли жить в состоянии войны.

Локомотивное депо "Ясиноватая-Западная".

© Фото из соцсетей

«Для нас эта война началась в 2014 году, а сейчас идёт её окончательная фаза. Есть и ещё очень важная причина: люди очень привязаны к своим домам и родной земле. Это трудно объяснить, но это такое состояние души, менталитет», — рассуждает он.

Что касается разрушений в городе, то за последние два месяца в Ясиноватой обстрелами повредили больше 1 тыс. объектов. Все они гражданские, потому что ни одного военного объекта в Ясиноватой нет. Около 85% повреждённых обстрелами зданий — это частные и многоквартирные дома, остальные — магазины и предприятия.

По словам Шевченко, когда власти проводят эвакуацию из города, они сообщают людям адрес, откуда будет уезжать автобус, в последний момент. Это делается, чтобы украинская армия не начала обстреливать место сбора мирных жителей.

Из-за обстрелов города и прилегающих дорог поставщики продуктов опасаются ездить в Ясиноватую: в магазинах стало меньше продуктов, и цены на них выросли. Об этом RT рассказали жители города.

«Продукты первой необходимости есть, лекарства тоже, но в общем очень многие полки пустые, поставщики боятся к нам ездить. Цены выросли в два раза по этой же причине», — говорит 16-летняя Александра Волошина, которая вместе с семьёй осталась в Ясиноватой.

Её мама не захотела уезжать из города без мужа, который работает в тылу. Кроме того, семью пугает неизвестность: непонятно, на сколько придётся уехать, где и на что жить. Мама Александры тоже работает — в детском саду. Хотя сейчас учреждения не принимают детей, сотрудники всё равно ходят на работу: занимаются документацией или убирают территорию после обстрелов.

«У нас вообще город небольшой, в мирное время не встретишь на улицах толпы людей, а сейчас в городе как будто осталась пара семей. Улицы пустые, никто не гуляет. Люди ночуют и живут в подвалах или в коридорах своих домов», — рассказывает девушка.

Сама Александра администрирует «перекличку» — так называют группы или чаты в соцсетях, где жители города пишут о том, стреляют в их районе или нет. Так люди понимают, в каких районах безопасно, а куда ехать нельзя. Например, все жители города знают: если слышен звук, похожий на автомат, значит, сбивают беспилотник и могут возобновиться обстрелы, рассказывает Александра.

«В городе не осталось ни одного района, куда бы не прилетело. За последние две недели уже несколько жителей погибли и пострадали. Например, девочка с мамой вышли к колодцу за водой, прилетел снаряд, девочку серьёзно ранило — пришлось ампутировать ногу. Мужчина, который стоял рядом с ними, погиб сразу. Ещё одна женщина утром ехала на работу в такси, и машина попала под обстрел: женщина погибла, таксист каким-то чудом выжил», — рассказывает девушка.

Александра учится в Ясиноватском колледже Донецкого университета управления на факультете «коммерция», но пока не может посещать занятия очно.

«Привычная жизнь, конечно, изменилась в последнее время. Я участвую в ансамбле народной песни «Горлица». Весной у нас должны были быть концерты: мы участвуем в мероприятиях не только в ДНР, но и в России. Из-за активных военных действий пришлось пока забыть о концертах. Очень скучаю по своей команде и надеюсь, что мы увидимся как можно быстрее», — говорит она.

Шла домой под обстрелами

55-летней жительнице Ясиноватой Алле тоже пришлось изменить привычный образ жизни из-за обстрелов. О своём быте она рассказывает коротко, по-солдатски.

«Манера одеваться сводится к практичности и удобству, дома должен быть порядок и всё под рукой. Вода набрана, бельё постирано, вещи убраны. Всегда должен быть запас хлеба и лекарств. И ещё мы оборудовали себе местечко, где можно пересидеть дома, под несущей стеной: одеяло, шезлонг, фонарик», — рассказывает женщина.

Три недели назад она на время уехала из города к своим родственникам, потому что больше не могла выносить звуки обстрелов и свист от падения снарядов. Все восемь лет она оставалась в Ясиноватой, уезжала только на один месяц в 2014 году. Алла точно знает, что вернётся в город: здесь у неё остались друзья, мама, коллеги и работа.

«Мне стало психологически тяжело находиться в городе, больше не могу это слышать. После обстрела начинается паническая атака, не могу спать, есть. Из-за того, что на улицу выходить опасно, ты лишён свободы перемещения: работа, дом — и всё. Накапливается нервное истощение. Поправлю здоровье, высплюсь, успокоюсь и вернусь назад», — говорит Алла.

По словам местных жителей, из-за обстрелов в городе почти не ходит общественный транспорт. Междугородние рейсы тоже отменены, кроме одного, из Макеевки: автобус доезжает до первой в Ясиноватой остановки, а дальше, в сам город, люди идут своим ходом.

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Посёлки в Ясиноватском районе, вокруг города, тоже обстреливаются. Жительница посёлка Землянки Яна Варапанова рассказала, что в конце апреля попала под обстрел, когда возвращалась домой из Макеевки, где она работает. Когда начался обстрел, водитель автобуса развернулся и поехал обратно, а Яна вышла на трассу, чтобы дойти пешком.

«Первый снаряд разорвался в 150 метрах от меня: я упала в яму и там пролежала минут 15. Потом встала, пошла дальше. Впереди меня ехала гражданская машина, в неё прилетело — люди погибли. Мне навстречу бежали местные, уговаривали повернуть обратно, а у меня в посёлке дети. Я знаю, что им там ещё страшнее, чем мне, поэтому шла дальше, читала «Отче наш». Когда слышу свист снаряда, приседаю или прячусь, потом снова иду. И так километров семь прошла до дома», — рассказывает женщина.

По её словам, на майские праздники снаряды к ним не прилетали целых три дня — сейчас для жителей Ясиноватского района это длинное затишье. 9 мая стало чуть ли не единственным днём, когда местные жители вышли на улицы семьями, чтобы спокойно погулять.

«В этот день стреляли только наши, мы спокойно занимались своими делами. Когда стреляют наши — не страшно. Очень многие гуляли с детьми. Все с георгиевскими ленточками, улыбались, поздравляли друг друга с Победой. Очень хороший был день!» — вспоминает Яна.