Червиченко не верит в переход Дзюбы в «Црвену Звезду»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».
Червиченко не верит в переход Дзюбы в «Црвену Звезду»
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«Это похоже на бред. Кто в «Црвене Звезде» ему будет платить хотя бы треть того, что Дзюба получает в «Зените»? Это всё сказки. Если бы шла речь про Китай или арабские страны, то это бы имело право на жизнь», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он также сказал, что Дзюбе не нужны еврокубки. Червиченко считает, что сербский футбол основан на том, чтобы продавать воспитанников в европейские клубы, а не покупать ветеранов.

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом. Он уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».

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