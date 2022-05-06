Каррера считает, что у Дзюбы есть все шансы на успех в «Црвене Звезде»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».
Каррера считает, что у Дзюбы есть все шансы на успех в «Црвене Звезде»
  • globallookpress.com

«Дзюба — очень хороший нападающий. Он знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Он также отметил, что всё будет зависеть от того, чего захочет от Дзюбы главный тренер команды из Белграда.   

33-летний форвард не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий провёл за команду из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду».

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