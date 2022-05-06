Медведев получил уайлд-кард на майский турнир в Женеве

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил уайлд-кард от организаторов турнира в Женеве (Швейцария).

«Первая из трёх уайлд-карт на турнир Gonet Geneva Open была вручена Даниилу Медведеву. Вторая ракетка мира вернётся в Женеву после перенесённой в прошлом месяце операции по удалению грыжи», — сообщает пресс-служба турнира.

Российский теннисист успешно перенёс операцию по удалению грыжи в начале апреля. По прогнозам врачей, он должен пропустить от одного до двух месяцев.

Турнир Gonet Geneva Open пройдёт с 14 по 21 мая.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после операции по удалению грыжи.