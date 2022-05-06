Обладатель Кубка Гагарина Федотов номинирован на приз лучшему вратарю КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала список номинантов на награду лучшему вратарю сезона-2021/22.
Обладатель Кубка Гагарина Федотов номинирован на приз лучшему вратарю КХЛ
  • globallookpress.com

Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов вошёл в число претендентов на приз, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, что армейский клуб нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 4:3 и во второй раз в истории завоевал этот кубок.

Федотов провёл в плей-офф КХЛ все 22 матча. 25-летний голкипер стал лучшим по проценту отражённых шайб (93,7%). Он одержал 16 побед при шести поражениях.

Федотов в составе сборной России завоевал серебряные медали Олимпиады 2022 года в Пекине.

На награду также претендуют Василий Кошечкин («Металлург») и Ларс Юханссон (СКА).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Кирилл Семёнов перешёл из омского «Авангарда» в казанский «Ак Барс».

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