Обладатель Кубка Гагарина Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс»
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Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Контракт с 27-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/24.
Прошлый сезон Семёнов провёл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», после чего вернулся в «Авангард». За омский клуб он сыграл в 21 матче, записав в свой актив 10 (4+6) очков.
Всего в КХЛ нападающий провёл 463 матча, в которых набрал 208 (89+119) очков.
Семёнов в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».