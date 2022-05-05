Обладатель Кубка Гагарина Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс»

Короткая ссылка
Российский хоккеист Кирилл Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс».
Обладатель Кубка Гагарина Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Семёнов провёл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», после чего вернулся в «Авангард». За омский клуб он сыграл в 21 матче, записав в свой актив 10 (4+6) очков.

Всего в КХЛ нападающий провёл 463 матча, в которых набрал 208 (89+119) очков.

Семёнов в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить