Обладатель Кубка Гагарина Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс»

Российский хоккеист Кирилл Семёнов перешёл из «Авангарда» в «Ак Барс».

Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/24.

Прошлый сезон Семёнов провёл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», после чего вернулся в «Авангард». За омский клуб он сыграл в 21 матче, записав в свой актив 10 (4+6) очков.

Всего в КХЛ нападающий провёл 463 матча, в которых набрал 208 (89+119) очков.

Семёнов в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».