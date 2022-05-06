Наумов считает, что «Локомотив» должен переиграть «Рубин» в матче РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что столичная команда должна обыграть казанский «Рубин» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

«Виден игровой дисбаланс у железнодорожников. Однако класс отдельных футболистов должен помочь переиграть «Рубин», который просто развален. У Казани нет сейчас ни игры, ни воли», — цитирует Наумова газета «Известия».

По его мнению, главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий и его подопечные полностью деморализованы, поскольку «Рубину» реально грозит вылет в низшую лигу.

«Локомотив» (41 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (29) идёт на 13-й строчке.

Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится 8 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Наумов заявил, что футболисту «Уфы» Гамиду Агаларову рано ехать играть в Европу.