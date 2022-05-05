Наумов: футболисту «Уфы» Агаларову рано ехать играть в Европу

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что форварду «Уфы» Гамиду Агаларову пока не стоит уезжать в европейский чемпионат.
Наумов: футболисту «Уфы» Агаларову рано ехать играть в Европу
  • РИА Новости

«Мне кажется, ему немного рановато туда ехать. Следующий сезон покажет, случайностью была его результативность или закономерностью», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нападающий не обладает качествами суперфорварда, так как у игрока нет особого дриблинга, должной скорости и навыков, которые хорошо позволяли бы играть головой.

«Голевое чутьё у него есть, но это пока единственное. Так что в Европе ему будет заиграть крайне сложно. Наверное, стоит ещё год на него посмотреть в России. Сколько было примеров, когда у нас игроки быстро взлетали, уезжали туда, садились на лавку и затухали», — заключил Наумов.

Агаларов в 26 матчах забил 18 мячей и является лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее в «Уфе» сообщили об интересе к Агаларову из Европы.

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