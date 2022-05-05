Канада примет МЧМ-2023 по хоккею вместо России

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в канадских Галифаксе и Монктоне.

Об этом сообщается на официальной сайте Федерации хоккея Канады.

Изначально молодёжный чемпионат мира 2023 года должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в конце февраля Международная федерации хоккея (IIHF) приняла решение лишить Россию прав на проведение турнира.

Президент Федерации хоккея Канады Скотт Смит назвал уникальной возможность провести в своей стране два молодёжных чемпионата мира менее чем за шесть месяцев. Он выразил надежду, что Галифакс и Монктон смогут достойно принять соревнования 2023 года.

До настоящего момента Канада 15 раз принимала молодёжное первенство планеты по хоккею, включая два последних турнира. В 2021 году соревнования проходили в Эдмонтоне, а победу одержала сборная США. При этом турнир 2022 года был перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.