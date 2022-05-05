Источник: летнюю Универсиаду в Китае могут повторно перенести из-за коронавируса

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Всемирная летняя Универсиада-2022, которая должна пройти в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля, может быть повторно перенесена на год из-за коронавируса.
Источник: летнюю Универсиаду в Китае могут повторно перенести из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что персоналу поручили убрать всю рекламу мероприятия, остановить работу по продвижению и отпустить всех волонтёров.

Напомним, что соревнования должны были пройти ещё в 2021 году с 8 по 19 августа, но были перенесены из-за пандемии.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о переносе летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

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