Куртуа признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа был призван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В споре за звание лучшего игрока недели Куртуа определил форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, полузащитника «Вильярреала» Франсиса Коклена и хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Куртуа известен по выступлениям за бельгийский «Генк», испанский «Атлетико» и английский «Челси». Состав «Реала» он пополнил в 2018 году. В мадридской команде он стал двукратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок страны и побеждал в Клубном чемпионате мира.

Ранее Куртуа поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» и выхода в финал Лиги чемпионов.