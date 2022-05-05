Куртуа признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа был призван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Куртуа признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В споре за звание лучшего игрока недели Куртуа определил форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, полузащитника «Вильярреала» Франсиса Коклена и хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Куртуа известен по выступлениям за бельгийский «Генк», испанский «Атлетико» и английский «Челси». Состав «Реала» он пополнил в 2018 году. В мадридской команде он стал двукратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок страны и побеждал в Клубном чемпионате мира.

Ранее Куртуа поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» и выхода в финал Лиги чемпионов.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить