Куртуа: путь «Реала» в Лиге чемпионов стал ещё более впечатляющим 

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» и выхода в финал Лиги чемпионов.

«Мы выбили очень большие клубы, которые потратили много денег в попытке выиграть ЛЧ. И тот путь, что мы проделали, обыграв ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити», сегодня стал ещё более впечатляющим благодаря победам на последних минутах», — цитирует Куртуа Marca.

Он также подчеркнул, что мадридский коллектив выходит в финал только ради победы.

«Сити» выигрывал по ходу ответного матча со счётом 1:0, но пропустил два мяча в концовке, из-за чего игра перешла в дополнительное время, где решающий мяч с пенальти забил Карим Бензема — 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре сильнее оказалась команда Гвардиолы (4:3).

Ранее тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что история клуба не позволяет команде сдаваться.