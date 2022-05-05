Анчелотти — о выходе в финал ЛЧ: история «Реала» помогает нам не сдаваться

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити» и выхода в финал Лиги чемпионов.

«Я не могу сказать, что мы привыкли к такой жизни. Однако то, что произошло сегодня, случалось и с «Челси», и с ПСЖ. Если вы спросите, почему так происходит, то это история клуба, которая помогает нам не опускать руки, когда кажется, что всё кончено», — приводит слова Анчелотти BT Sport.

Он отметил, что его команда провела хорошую игру с сильным соперником и имела психологическое преимущество, когда сравняла счёт.

«Сити» выигрывал по ходу ответного матча со счётом 1:0, но пропустил два мяча в концовке, из-за чего игра перешла в дополнительное время, где решающий мяч с пенальти забил Карим Бензема — 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре сильнее оказалась команда Гвардиолы (4:3).

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил поражение от «Реала» в Лиге чемпионов.