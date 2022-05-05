Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» от «Реала» в Лиге чемпионов 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в полуфинале футбольной Лиги чемпионов.

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее», — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

При этом он отметил, что после гола Рияда Мареза на 73-й минуте «Реал» всё время атаковал и пошёл вперёд большими силами в лице Эдера Милитао, Родриго, Винисиуса Жуниора и Карима Бенземы.

«Все они пошли в штрафную. «Реал» постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил дважды. Мы не сумели сыграть на своём привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это», — добавил Гвардиола.

«Сити» выигрывал по ходу ответного матча со счётом 1:0, но пропустил два мяча в концовке, из-за чего игра перешла в дополнительное время, где решающий мяч с пенальти забил Карим Бензема — 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре сильнее оказалась команда Гвардиолы (4:3).

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов спустя четыре года.