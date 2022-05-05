«Реал» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов спустя четыре года

Мадридский «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов в третий раз в истории.

Испанцы в нынешнем розыгрыше турнира прошли ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити». Подопечные Юргена Клоппа, в свою очередь, оказались сильнее «Интера», «Бенфики» и «Вильярреала».

Впервые «Реал» и «Ливерпуль» играли в решающем матче в 1981 году. Тогда победу отпраздновали англичане со счётом 1:0.

Вторая же финальная встреча в ЛЧ состоялась между командами в 2018-м, а триумфатором уже стал «Реал» — 3:1.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Париже.

Ранее сообщалось, что «Реал» благодаря дублю Родриго и голу Карима Бензема с пенальти обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов.