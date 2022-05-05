Шмейхель заявил, что «Реал» незаслуженно вышел в финал Лиги чемпионов
- AP
«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала он на милю отставал от «Манчестер Сити», — приводит слова Шмейхеля AS со ссылкой на CBS Sports.
По словам известного в прошлом голкипера и эксперта RT на чемпионате мира по футболу 2018 года, «Реал» уступал по игре, а за весь матч практически не создавал опасных моментов у ворот Эдерсона.
В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити». Подопечные Карло Анчелотти уступали по ходу встречи, но забили два гола в концовке и сравняли счёт по сумме двух матчей. А в овертайме победный мяч забил Карим Бензема.
Шмейхель известен по выступлениям за датские «Гладсаксе», «Видовре» и «Брондбю», английские «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити», а также португальский «Спортинг».
Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал игру мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов.