Шмейхель заявил, что «Реал» незаслуженно вышел в финал Лиги чемпионов

Бывший голкипер английской футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что мадридский «Реал» не заслужил путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала он на милю отставал от «Манчестер Сити», — приводит слова Шмейхеля AS со ссылкой на CBS Sports.

По словам известного в прошлом голкипера и эксперта RT на чемпионате мира по футболу 2018 года, «Реал» уступал по игре, а за весь матч практически не создавал опасных моментов у ворот Эдерсона.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» на своём поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити». Подопечные Карло Анчелотти уступали по ходу встречи, но забили два гола в концовке и сравняли счёт по сумме двух матчей. А в овертайме победный мяч забил Карим Бензема.

Шмейхель известен по выступлениям за датские «Гладсаксе», «Видовре» и «Брондбю», английские «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити», а также португальский «Спортинг».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал игру мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов.