Газзаев: «Реал» и «Манчестер Сити» показали футбол, к которому надо стремиться

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал игру мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов.
Газзаев: «Реал» и «Манчестер Сити» показали футбол, к которому надо стремиться
  • AP

«Реал» и «Манчестер Сити» показали высокий уровень индивидуального мастерства, тактической гибкости, физического, функционального состояния и характера. Никакого страха в единоборствах не было, также не было страха и за результат. Но ответственность была очень высокая», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что благодаря тактическим заменам испанцы смогли отыграть два мяча в матче с «Сити», а любое действие футболистов обеих команд выполнялось на максимальных скоростях, так как время для принятия решения было слишком минимизировано.

«Я считаю, что с точки зрения футбола выиграли и «Реал», и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться», — добавил Газзаев.

«Реал» обыграл «Сити» (3:1) на «Сантьяго Бернабеу» и пробился в финал турнира по итогам двухматчевого противостояния. В первом матче сильнее оказались подопечные Хосепа Гвардиолы — 4:3.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» и выход испанцев в финал Лиги чемпионов.

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