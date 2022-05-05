Линекер: «Манчестер Сити» был лучше и проиграл «Реалу» из-за невезения

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» и выход испанцев в финал Лиги чемпионов.

«Одно из самых невероятных и захватывающих двухматчевых противостояний в истории Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» определённо был лучше и проиграл из-за невезения, однако у этого «Реала» грандиозный характер, каким-то образом они продолжают что-то откуда-то извлекать», — написал Линекер в Twitter.

«Сити» выигрывал по ходу ответного матча со счётом 1:0, но пропустил два мяча в концовке, из-за чего игра перешла в дополнительное время, где решающий мяч с пенальти забил Карим Бензема — 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в финал по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре сильнее оказалась команда Гвардиолы (4:3).

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».