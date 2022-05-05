Салах: у «Ливерпуля» есть нерешённый вопрос с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

После победы «Реала» над «Манчестер Сити» и выхода испанцев в финал Салах написал в своих соцсетях следующее: «У нас есть нерешённый вопрос».

В 2018 году «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» со счётом 1:3, а Салах тогда получил травму в первом тайме.

Финальная встреча этого сезона ЛЧ состоится 28 мая в Париже.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, вышедшим в финал турнира пять раз.