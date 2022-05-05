Сборная России по хоккею победила молодёжную команду на турнире в Санкт-Петербурге

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Сборная России по хоккею взяла верх над молодёжной национальной командой страны на соревнованиях в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Cup).
Сборная России по хоккею победила молодёжную команду на турнире в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу взрослой сборной России.

В составе победителей голами отметились Максим Кровяков (20-я минута), Никита Тертышный (51-я), Марат Хуснутдинов (51-я) и Никита Чибриков (58-я).

В составе молодёжной сборной России отличились Матвей Аверочкин (10-я минута) и Владимир Грудинин (40-я).

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обратился к национальной и молодёжной сборным России перед их очным матчем в рамках турнира St. Petersburg Cup.

 

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