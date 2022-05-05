Сборная России по хоккею победила молодёжную команду на турнире в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу взрослой сборной России.
В составе победителей голами отметились Максим Кровяков (20-я минута), Никита Тертышный (51-я), Марат Хуснутдинов (51-я) и Никита Чибриков (58-я).
В составе молодёжной сборной России отличились Матвей Аверочкин (10-я минута) и Владимир Грудинин (40-я).
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обратился к национальной и молодёжной сборным России перед их очным матчем в рамках турнира St. Petersburg Cup.