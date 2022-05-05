Третьяк заявил, что на турнире в Петербурге представлено будущее хоккея России
- РИА Новости
«Дорогие любители хоккея, дорогие ребята! Сегодня действительно большой хоккей в прекрасном городе Санкт-Петербурге, где любят этот вид спорта и играет прекрасная команда. Сегодня на этом льду представлено будущее нашего хоккея — будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мы верим в вас, ребята!» — приводит слова Третьяка «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что матч между сборными является небольшим экзаменом, и выразил надежду, что хоккеисты покажут прекрасную игру, которую любят в России.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 5 по 8 мая. В нём участвуют молодёжная и основная сборные России и команда Белоруссии.
Ранее тренер сборной России Сергей Зубов заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей.