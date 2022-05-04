Тренер сборной России заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей
- РИА Новости
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«Ребята сидели на сборах и конкретно готовились к этим соревнованиям. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне», — цитирует Зубова ТАСС.
Он также поблагодарил спортсменов, которые смогли приехать и тренироваться за сборную, так как хоккеисты отыграли плей-офф Континентальной хоккейной лиги и у них были напряжённые матчи.
«Это будет агрессивный, динамичный хоккей. Мы не будем отсиживаться и ждать чего-то. Мы пойдём вперёд», — заключил Зубов.
Сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая. Также в турнире участвуют молодёжная сборная и команда Белоруссии.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков будет выступать за молодёжную сборную России.