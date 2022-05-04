Тренер сборной России заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.
Тренер сборной России заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Ребята сидели на сборах и конкретно готовились к этим соревнованиям. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне», — цитирует Зубова ТАСС.

Он также поблагодарил спортсменов, которые смогли приехать и тренироваться за сборную, так как хоккеисты отыграли плей-офф Континентальной хоккейной лиги и у них были напряжённые матчи.

«Это будет агрессивный, динамичный хоккей. Мы не будем отсиживаться и ждать чего-то. Мы пойдём вперёд», — заключил Зубов.

Сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая. Также в турнире участвуют молодёжная сборная и команда Белоруссии.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков будет выступать за молодёжную сборную России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить