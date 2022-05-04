Тренер сборной России заявил, что на турнире в Петербурге будет агрессивный и динамичный хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.

«Ребята сидели на сборах и конкретно готовились к этим соревнованиям. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне», — цитирует Зубова ТАСС.

Он также поблагодарил спортсменов, которые смогли приехать и тренироваться за сборную, так как хоккеисты отыграли плей-офф Континентальной хоккейной лиги и у них были напряжённые матчи.

«Это будет агрессивный, динамичный хоккей. Мы не будем отсиживаться и ждать чего-то. Мы пойдём вперёд», — заключил Зубов.

Сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая. Также в турнире участвуют молодёжная сборная и команда Белоруссии.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему Матвей Мичков будет выступать за молодёжную сборную России.