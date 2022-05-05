«Металлург» продлил контракт с капитаном команды Яковлевым

Защитник Егор Яковлев подписал новое соглашение с «Металлургом» из Магнитогорска — клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщают в пресс-службе «Металлурга», соглашение 30-летнего Яковлева с коллективом рассчитано на три года. Сумма контракта не разглашается.

Яковлев известен по выступлениям за казанский «Ак Барс», альметьевский «Нефтяник», ярославский «Локомотив», санкт-петербургский СКА и «Нью-Джерси Девилз». Цвета «Металлурга» он защищает с 2019 года. В прошедшем регулярном сезоне защитник набрал 16 (2 + 14) очков в 48 матчах, а в плей-офф записал на свой счёт 15 (2 + 13) баллов в 24 встречах.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Кирилл Семёнов перешёл из омского «Авангарда» в казанский «Ак Барс».