Источник: «Факел» прошёл лицензирование в РПЛ по всем пунктам, кроме инфраструктуры
- РИА Новости
«Факел» соответствует стандартам РПЛ по финансовому, спортивному, кадровому, правовому и другим критериям, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. Отмечается, что для завершения процесса команда должна отправить комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов информацию о дооснащении арены оборудованием, которое соответствует требованиям РПЛ.
После 25-го тура «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ и на три очка отстаёт от идущего на втором месте, которое даёт прямую путёвку в РПЛ, «Торпедо Москва».
Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился планами по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ФНЛ со следующего сезона