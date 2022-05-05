Источник: «Факел» прошёл лицензирование в РПЛ по всем пунктам, кроме инфраструктуры

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Воронежский «Факел» стал первым клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошёл лицензирование в РПЛ.
Источник: «Факел» прошёл лицензирование в РПЛ по всем пунктам, кроме инфраструктуры
  • РИА Новости

«Факел» соответствует стандартам РПЛ по финансовому, спортивному, кадровому, правовому и другим критериям, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. Отмечается, что для завершения процесса команда должна отправить комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов информацию о дооснащении арены оборудованием, которое соответствует требованиям РПЛ.

После 25-го тура «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ и на три очка отстаёт от идущего на втором месте, которое даёт прямую путёвку в РПЛ, «Торпедо Москва».

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился планами по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ФНЛ со следующего сезона

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