Источник: «Факел» прошёл лицензирование в РПЛ по всем пунктам, кроме инфраструктуры

Воронежский «Факел» стал первым клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошёл лицензирование в РПЛ.

«Факел» соответствует стандартам РПЛ по финансовому, спортивному, кадровому, правовому и другим критериям, сообщает Sport24 со ссылкой на источник. Отмечается, что для завершения процесса команда должна отправить комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов информацию о дооснащении арены оборудованием, которое соответствует требованиям РПЛ.

После 25-го тура «Факел» с 62 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ и на три очка отстаёт от идущего на втором месте, которое даёт прямую путёвку в РПЛ, «Торпедо Москва».

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился планами по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в ФНЛ со следующего сезона