РФС планирует ввести VAR в ФНЛ с сезона-2022/23

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился планами по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) со следующего сезона.
РФС планирует ввести VAR в ФНЛ с сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru
  • © Lars Ronbog

«Я надеюсь, что получится её ввести уже в следующем сезоне. Ну или мини-VAR, нам бы это очень помогло и в плане подготовки судей. Они были бы лучше натренированы для работы в РПЛ», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

При этом глава департамента считает, что стадионы должны быть оснащены необходимой инфраструктурой для внедрения VAR, а также клубам следует быть готовыми платить за технологию.

«У нас пока нет окончательного решения, кто будет провайдером этих услуг. Надеюсь, что в следующем сезоне какое-то количество матчей ФНЛ будет с VAR», — заключил Каманцев.

В настоящий момент VAR работает на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее глава РПЛ и судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судьбе VAR на территории страны.

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