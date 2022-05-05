Рублёв одолел Эванса и вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в Мадриде

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Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.
Рублёв одолел Эванса и вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в Мадриде
  • AP

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу восьмой ракетки мира.

Российский теннисист взял 17 активных розыгрышей против 14 у соперника, хотя и допустил 11 невынужденных ошибок, в то время как у Эванса их было всего семь. 

Однако Андрей всё же превзошёл Даниэля в игре на приёме (43% выигранных очков против 38%) и значительно чаще оказывался сильнее при попадании первой подачи (85% против 61%). Кроме того, Рублёв восемь раз за игру подал навылет, а у 36-го номера рейтинга ATP всего один эйс.

За выход в полуфинал Рублёв поборется либо с болгарином Григором Димитровым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA в Мадриде.

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