Ари назвал отстранение России от еврокубков неправильным и политическим решением

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы от международных турниров.

«Это неправильное и политическое решение. Такие решения не сделают мир лучше. Эта ситуация скажется на футболистах, на сборной России. Конечно, это политика, и я не согласен с ней. Но, думаю, через год всё будет нормально», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Он добавил, что многие бразильские футболисты всё ещё хотят играть в российских клубах.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от международных матчей.