Семак отреагировал на отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы от международных матчей на сезон-2022/23.

«Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы должны делать свою работу. Конечно, это грустная и неприятная новость, все хотят играть — не только «Зенит», но и другие клубы, сборные», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

По его мнению, в нынешней ситуации команда должна фокусироваться на том, что зависит от только от неё: выходить на поле, выполнять свои обязательства и работать каждый день, чтобы становиться лучше и сильнее.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА.