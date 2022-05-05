Влашич и Крал включены в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN

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В топ-10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги по версии ESPN вошли два футболиста, ранее выступавших в России.
Влашич и Крал включены в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN
  • AP

Рейтинг опубликован на сайте ESPN.

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич занимает в списке шестое место, а экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал — седьмое. В настоящее время они оба выступают за «Вест Хэм».

Лидером же рейтинга стал форвард «Челси» Ромелу Лукалу, который перешёл в стан лондонцев из «Интера» перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован в арендованном у «Спартака» Крале.

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