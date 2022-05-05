Влашич и Крал включены в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN
- AP
Рейтинг опубликован на сайте ESPN.
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич занимает в списке шестое место, а экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал — седьмое. В настоящее время они оба выступают за «Вест Хэм».
Лидером же рейтинга стал форвард «Челси» Ромелу Лукалу, который перешёл в стан лондонцев из «Интера» перед стартом сезона.
Ранее сообщалось, что тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован в арендованном у «Спартака» Крале.