Влашич и Крал включены в десятку худших трансферов сезона в АПЛ по версии ESPN

В топ-10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги по версии ESPN вошли два футболиста, ранее выступавших в России.

Рейтинг опубликован на сайте ESPN.

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич занимает в списке шестое место, а экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал — седьмое. В настоящее время они оба выступают за «Вест Хэм».

Лидером же рейтинга стал форвард «Челси» Ромелу Лукалу, который перешёл в стан лондонцев из «Интера» перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес разочарован в арендованном у «Спартака» Крале.