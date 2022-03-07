Тренер «Вест Хэма» Мойес разочарован в арендованном у «Спартака» Крале

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Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес недоволен чешским полузащитником Алексом Кралом, который был арендован в начале сезона у московского «Спартака».
Тренер «Вест Хэма» Мойес разочарован в арендованном у «Спартака» Крале
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У Алекса было несколько шансов, чтобы показать всё, на что он способен, но он ими не воспользовался. Нам приходится исходить из того, что мы видим», — цитирует Мойеса «Матч ТВ».

Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год. Во время летнего трансферного окна чешский полузащитник перешёл в «Вест Хэм», но появился на поле лишь в шести матчах за команду.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма».

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